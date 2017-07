Pai morre e filho fica ferido, após colisão entre moto e carro na PE-390 em Floresta

Imagem ilustrativa

Um homem identificado preliminarmente como “Maurão de João Joca” faleceu em um acidente automobilístico na madrugada desta segunda-feira (17) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O filho dele, de aproximadamente 15 anos, ficou ferido com escoriações pelo corpo.

De acordo com informações iniciais, uma colisão entre uma moto bros e um veículo modelo corola teria sido a causa da fatalidade.

Segundo informações apuradas pelo Blog do Elvis, Maurão faleceu no local do acidente na PE-390, a cerca de 10km do centro da cidade. O filho teve escoriações e foi socorrido para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz. Pai e filho viajavam em uma motocicleta quando aconteceu o acidente.

O veículo fugiu sem prestar socorro à vitima. O acidente foi por volta da 1h da madrugada. Ainda não há informações sobre a causa da colisão.

O caso será investigado. A dupla voltava da Missa do Vaqueiro em Nazaré do Pico quando tudo aconteceu.

Via Blog do Elvis/NE10