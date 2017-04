Paixão de Cristo é encenada no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Aconteceu na noite desta quinta-feira (13) a 14ª edição da Via Sacra, a Paixão de Cristo de Serra Talhada-PE. O espetáculo que teve início às 20h00, é encenado todos os anos pela Fundação de Artes, Esportes e Cultura Vilabelense – FAECV e conta com aproximadamente oitenta integrantes, entre atores, figurantes e equipe técnica. A encenação atraiu uma multidão de pessoas às ruas do bairro do Bom Jesus.

O espetáculo mostrou para milhares de cristãos os últimos momentos de Jesus Cristo, recriando quadro a quadro os momentos da Via Sacra.

O espetáculo tem uma nova apresentação nesta sexta-feira (14), à partir das 20 horas.

Fotos: Mônica Karla