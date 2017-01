Pastor Valdemiro Santiago é atacado a facadas dentro de igreja

O pastor Valdemiro Santiago foi atacado por um fiel durante um culto na manhã deste domingo (08), na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, em São Paulo. Valdemiro realizava o culto quando o ajudante-geral Jonatan Gomes Filho, 20, o esfaqueou nas costas e no pescoço. O ajudante-geral foi contido por seguranças da igreja, preso e indiciado por tentativa de homicídio por motivo fútil, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

Em vídeo gravado no hospital ao lado de sua esposa, a bispa Franciléia, publicado na página do Facebook da igreja, o pastor tranquilizou os fiéis dizendo que perdoa o criminoso.

“Estava limpando as mãos, acabando de ouvir um milagre de um testemunho. Entrou alguém que eu não sei, por trás, e me deu uma facada no pescoço. Mas fiquem tranquilos, a gente só vai quando Deus quer. Que Deus abençoe vocês e eu perdoo a pessoa que fez isso, não sei quem é, mas ela carece de perdão”.

O ataque ocorreu por volta das 8h. Segundo a polícia, o pastor foi hospitalizado e levou cerca de 20 pontos. Ele não corre risco de morrer.

À polícia, Gomes Filho disse que teria roubado o facão e decidido matar o pastor na manhã deste domingo, pois se sentiu “incomodado com as palavras de Valdemiro” em um culto anterior. Até 17h deste domingo, o ajudante-geral não tinha constituído advogado.

Segundo um funcionário da igreja que estava no culto e não quis se identificar, não há detectores de metais no prédio. O culto do pastor Valdemiro aos domingos é acompanhado por milhares de pessoas, ainda conforme esse funcionário.

Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor rompeu com Edir Macedo para abrir sua própria igreja e hoje é o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, que conta com cerca de 315 mil fiéis e mais de 3.000 templos pelo Brasil –a Universal tem 5.000– e possui a mais extensa cobertura televisiva entre evangélicos, segundo o Censo de 2010.

