Paulo Câmara entrega viaturas para reforçar policiamento. Serra Talhada será beneficiada

O governador Paulo Câmara entrega à Secretaria de Defesa Social, nesta segunda, 83 novas viaturas para reforçar a frota das polícias.

Os veículos chegarão a 20 municípios da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão, além dos 14 da Região Metropolitana, para reforçar a estrutural operacional no combate à criminalidade.

Os municípios do interior atendidos com o reforço da frota das polícias são Goiana, Vitória de Santo Antão, Limoeiro, Garanhuns, São Benedito do Sul, Gameleira, Belo Jardim, Caruaru, Palmares, Floresta, Petrolina, Afogados da Ingazeira, Água Belas, Tabira, Arcoverde, Itapetim, Araripina, Cabrobó, Serra Talhada e Salgueiro.

Do Blog do Jamildo