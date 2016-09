Paulo Câmara vem a Serra Talhada para evento de Victor e assina Ordens de Serviço do Aeroporto e da PE-414

A coligação ‘Frente Popular de Serra Talhada’ que tem como candidato a prefeito Victor Oliveira (PR), anuncia para este sábado (10) uma carreata pelas ruas da cidade, e conta com um reforço de peso no evento, o Governador Paulo Câmara.

O Anúncio foi feito pelo deputado federal licenciado Sebastião Oliveira, que é também presidente estadual do PR e secretário de Transportes do Estado. Segundo Sebastião, além de participar da carreata dos ‘azulões’, Paulo Câmara aproveita esta sua passagem pela Capital da Beleza Pernambucana para assinar as ordens de serviço da pavimentação da PE-414, que liga Serra Talhada ao distrito de Bernardo Vieira e a reforma do Aeroporto. O ato de assinatura das ordens de serviço já deve acontecer no próprio aeroporto, na chegada do governador que está marcada para 13 horas.

Via Caderno 1