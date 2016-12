PCR paga 13º salário dos servidores, aposentados e pensionistas nesta terça-feira (20)

A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura da Cidade do Recife informou nesta segunda-feira que o 13º salário dos 39 mil servidores da administração direta e indireta será depositado nesta terça-feira. O pagamento, que também inclui os aposentados e pensionistas da PCR, será feito em parcela única.

A Prefeitura também confirmou o depósito do salário do mês de dezembro para a sexta-feira da próxima semana, dia 30. De acordo com o governo municipal, o valor da folha de pagamento é de R$ 171 milhões.

Do Diário de Pernambuco