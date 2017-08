PE é primeiro estado do Brasil a disponibilizar medicamento contra convulsões a crianças com microcefalia

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) inicia neste mês de agosto, a distribuição do medicamento Levetiracetam (Keppra), para evitar crises convulsivas ratifica em crianças com síndrome congênita do zika (SCZ/microcefalia). Pernambuco será o primeiro estado do Brasil a disponibilizar o medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta quinta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Estado a norma técnica com os critérios de inclusão de pacientes para uso do remédio, o protocolo terapêutico e o fluxo para prescrição pelos profissionais de saúde. A dispensação será feita nas unidades da Farmácia de Pernambuco espalhadas por todas as regiões pernambucanas.

Cerca de R$ 273.485 mil foram investidos na compra de mais de 4,2 mil frascos do medicamento, indicado para pacientes com quadros de saúde mais graves. Importante ressaltar que a incorporação de novas drogas no SUS, além dos requisitos para acesso, é definida pelo Ministério da Saúde (MS). Mesmo assim, o Governo de Pernambuco fez todos os esforços para concretizar mais essa conquista para as crianças com SCZ/microcefalia, reunindo profissionais da rede de referência para discutir e produzir o protocolo.

Para ter acesso ao Keppra, a criança precisa ser atendida em alguma unidade referência do Estado para esse público. Além do laudo médico, serão solicitados o histórico clínico do paciente e exame físico geral, com ênfase nas áreas neurológica e psiquiátrica. O paciente também precisa ter idade superior a 1 mês. Desde o início das notificações, em 2015, a Secretaria Estadual de Saúde computou 2.357 casos notificados, sendo 420 confirmados.

Do Diário de Pernambuco