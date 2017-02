Pedreiro é detido após enfrentar a PM com socos e chutes em Serra Talhada

Um homem de 29 anos foi detido após enfrentar com socos e chutes policiais militares na noite dessa quarta-feira (15), no bairro da Cohab em Serra Talhada-PE.

Policiais Militares do 14° BPM foram solicitados pela Central de Operações para se deslocarem até a Rua 10, onde havia um individuo alterado, bagunçando no bar. Ao chegar ao local o policiamento deu a ordem para a abordagem, tendo o imputado D. S. L., amasiado, pedreiro, desobedecido e naquele momento partiu em direção ao policiamento com socos e chutes.

O imputado foi contigo e em seguida encaminhado à DPC para que fossem tomadas as devidas providências.