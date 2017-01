Pedreiro morre eletrocutado em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Um grave acidente aconteceu na manhã dessa quarta-feira (18) em Serra Talhada-PE. Um pedreiro, Luiz Júnior Pereira de Souza, de 33 anos perdeu a vida depois de sofrer um choque elétrico na rede de alta tensão.

Luiz Júnior, que era morador da Fazenda Herculano no distrito de Água Branca, na zona rural do município, estava trabalhando como pedreiro na fachada de um apartamento em um segundo andar. De acordo com testemunhas, o pedreiro trabalhava em um andaime e segurava uma régua de alumínio que com o vento, desequilibrou-se e a régua atingiu os fios de alta tensão. O choque foi fatal, derrubando o trabalhador que ainda chegou a ser levado para o Hospam (Hospital Agamenon Magalhães) mas já chegou sem vida.

O acidente aconteceu no bairro do mutirão por volta das 9 horas.

Do Caderno 1