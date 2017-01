Pela 4ª vez, Cristiano Ronaldo ganha prêmio de melhor jogador

Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio de melhor jogador da FIFA pela quarta vez na segunda-feira (09), depois de Portugal e do Real Madrid venceu os dois principais títulos europeus em 2016.

Ele venceu também o vice-campeão e grande rival, Lionel Messi e Antoine Griezmann para completar uma varredura de prêmios individuais de topo.

“2016 foi o melhor ano de minha carreira”, disse Ronaldo em português em seu discurso de aceitação, que ele começou exclamando “Uau, uau, uau”.

Cristiano Ronaldo obteve 34,54% do total de votos em uma votação de 23 candidatos. Messi recebeu 26,42%, e o terceiro lugar Griezmann que obteve 7,53%. A votação foi realizada por capitães e treinadores de equipas nacionais, meios de comunicação selecionados e fãs pela internet.

O troféu de 2016 de Cristiano Ronaldo incluiu o Campeonato Europeu, a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo de Clubes, além dos prêmios individuais dos melhores jogadores da UEFA e da revista France Football.

O Barcelona de Messi na temporada passada venceu o campeonato espanhol e a Copa, tendo perdido a Copa América com a Selecao da Argentina.

A França de Griezmann e o Atlético de Madrid perderam as duas finais para as equipas de Ronaldo.

O capitão canadense Julian de Guzman votou a favor de Ronaldo seguido de Messi e do sueco Luis Suarez. O treinador provisório do Canadá, Michael Findlay, escolheu Ronaldo à frente de Messi e do polonês Robert Lewandowski.

Os treinadores de Ronaldo para o clube e o país foram batidos pelo gerente de Leicester Claudio Ranieri, que ganhou o prêmio do treinamento dos homens para um título imponente da Premier League inglesa.

“O que aconteceu no ano passado foi algo estranho. O deus do futebol disse Leicester deve ganhar”, disse Ranieri, que estava em sua primeira temporada no clube provincial fora de moda largamente inclinado para o rebaixamento.

Ranieri recolheu o troféu de Diego Maradona, que no início de segunda-feira jogou em uma partida de exibição com outros grandes aposentados na sede da FIFA. Como Cristiano Ronaldo, Carli Lloyd dos Estados Unidos e ganhou um prêmio de jogador da FIFA pelo segundo ano consecutivo.

Lloyd venceu apesar da meia Melanie Behringer jogar na equipe olímpica medalha de ouro-winning. A vencedora Marta foi vice-campeã e Behringer foi à terceira.

“Eu honestamente não estava esperando isso”, disse Lloyd. “Eu sei que Melanie foi fantástica nos Jogos Olímpicos de 2016”.

A capitã canadiana Christine Sinclair votou pela Behringer, com a alemã Dzsenifer Marozsan como segunda escolha, seguida pela francesa Amandine Henry. O técnico do Canadá John Herdman foi para o Sinclair, seguido por Behringer e a sueca Lotta Schelin.

Sinclair escolheu Herdman como treinador, seguido por Neid e Sundhage. Herdman escolheu Sundhage, seguido por Neid e ex-treinador da África do Sul Vera Pauw

A Alemanha conquistou o prêmio de treinador feminino, com Silvia Neid a ganhar o segundo prêmio da FIFA, depois de ganhar o prêmio de 2010. Neid derrotou dois vencedores anteriores: Pia Sundhage da Suécia, medalha de prata olímpica, e vencedor do ano passado, Jill Ellis dos Estados Unidos. O Prêmio Puskas para o melhor gol foi ganho por Mohd Faiz Subri, que marcou com um longo alcance Pontapé livre para o clube malaio Penang.

Um voto de jogadores organizado pela união internacional FIFPro deu um Mundo XI de: Manuel Neuer (Alemanha, Bayern de Munique); Dani Alves (Brasil, Barcelona / Juventus), Sergio Ramos (Espanha, Real Madrid), Gerard Pique (Espanha, Barcelona), Marcelo (Brasil, Real Madrid); Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid), Andrés Iniesta (Espanha, Barcelona), Luka Modric (Croácia, Real Madrid); Messi, Luis Suarez (Uruguai, Barcelona), Ronaldo.

O primeiro prêmio de fãs da Fifa foi escolhido pelos fãs e foi feito para os adeptos do Liverpool e do Borussia Dortmund, que se juntaram para cantar o hino do clube inglês “You’ll Never And Alone” antes de uma final da Europa League. Os outros indicados foram os fãs da Islândia na Eurocopa de 2016 e o clube holandês ADO Den Haag, cujos fãs trouxeram brinquedos para crianças que apóiam a rival Feyenoord.

A Fifa fez seu prêmio Fair Play ao Atlético Nacional, clube colombiano que enfrentaria o Chapecoense na primeira etapa da Copa Sul-Americana, no dia 30 de novembro.

Depois que 71 membros, a maioria da equipe brasileira, morreram em um acidente de avião voando para o jogo, o Atlético Nacional pediu à confederação sul-americana de futebol para apresentar o título e troféu para a Chapecoense.