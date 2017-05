Pela segunda vez em 2017, preço do gás veicular fica mais caro em Pernambuco

O preço do gás veicular em Pernambuco sofreu um novo aumento em 2017. Dessa vez, o reajuste chegou a 5,99%. De acordo com a Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe), ele ocorreu por causa de dois pedidos feitos pela Companhia Pernambucana de Gás (Copergás). A nova tarifa foi aprovada na sexta-feira (5) e já está em vigor.

“O aumento se dá pelo reajuste anual baseado na inflação do ano passado e pelo repasse do preço do gás, que é definido a cada três meses pela Petrobrás. Esse repasse influencia a compra do gás”, pontua o diretor técnico operacional da Arpe, Ricardo Fiorenzano.

Segundo ele, uma das justificativas utilizadas para solicitar o aumento tarifário é o reajuste de 6,55% no preço do gás natural fornecido pela Petrobras. Em fevereiro deste ano, o preço do gás já havia sido alterado. Na época, os serviços da Copergás tiveram um aumento de 7,53%.

“Esse aumento previa, apenas, o repasse do preço do gás. O reajuste anual ainda não havia sido definido. Com a nova tarifa, a Copergás está cobrando dos postos de combustíveis o valor de R$ 1,1143, por cada metro cúbico, sem tributos. Não podemos informar o valor cobrado pelos postos”, completou Fiorenzano. (G1)