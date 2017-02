Pernambuco abre 1,9 mil vagas em cursos gratuitos de idiomas

A Secretaria de Educação de Pernambuco abre, a partir da segunda-feira (13), as inscrições para cursos gratuitos de idiomas. Ao todo, são 1.900 vagas, distribuídas entre aulas de inglês, alemão, francês e espanhol. Os interessados têm até a sexta-feira (17) para se inscreverem.

Com duração de dois anos, o curso básico conta com aulas presenciais duas vezes por semana. As oportunidades respeitarão a seguinte ordem de prioridade: estudantes das escolas onde estão localizados os núcleos, estudantes de outras escolas da rede estadual, estudantes da rede pública municipal e, por último, a comunidade em geral.