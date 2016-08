Pernambuco abre seleção para 181 vagas na Secretaria de Ressocialização

Decreto publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco desta quinta-feira (25) abre seleção simplificada para contratação temporária de 181 profissionais de diversas áreas. Eles irão trabalhar no âmbito da Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), que gere as unidades prisionais pernambucanas.

Segundo o decreto (nº 43.445), os contratos irão vigorar por 24 meses, podendo ser prorrogados por iguais períodos até o limite máximo de seis anos, de acordo com a necessidade do Estado e com o desempenho do profissional.

O edital com o cronograma da seleção, carga horária, salários e informações adicionais só deverá ser divulgado pela Seres na próxima semana. A portaria com todos os critérios também serão publicada no Diário Oficial do Estado.

A discriminação das vagas, no entanto, já estão disponíveis. Os cargos são para administrador de empresas (1), advogado (19), assistente de consultório dentário (7), assistente social (22), enfermeiro (11), engenheiro civil (4), farmacêutico (7) e fisioterapeuta (6).

Também há vagas para médico clínico (27), médico psiquiatra (12), médico ginecologista (4), médico pediatra (1), nutricionista (4), odontólogo (26), professor de educação física (6), psicólogo (12), técnico de enfermagem (8) e terapeuta ocupacional (4). (G1)