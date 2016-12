Pernambuco abre seleção simplificada para 92 vagas na Saúde

As secretarias de Saúde e Administração abriram as inscrições para a seleção simplificada para contratação de 92 profissionais de diferentes especialidades da área de saúde. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de janeiro, tanto por Sedex, quanto presencialmente.

As vagas são distribuídas entre médicos neonatologista plantonista (12), médicos tocoginecologista plantonista (27), médicos pediatra plantonista (12), biomédicos diarista (24), enfermeiros obstetra plantonista (10) e técnicos de enfermagem plantonista (7). Os salários variam de R$ 1.036,17 a R$ 7.514,74.

Os candidatos aprovados vão ter contrato por um período de 24 meses. Para os médicos, a carga horária é de um plantão de 24 horas ou dois plantões de 12 horas. Para as funções de enfermeiros obstetra plantonista e técnico de enfermagem plantonista, a jornada de trabalho será em regime de plantão de 12X60 horas de trabalho. Já o biomédico terá jornada diária de 6 horas, totalizando 30 horas semanais.

A seleção tem etapa única de avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório. As vagas são para diferentes regiões de Pernambuco. A divulgação do resultado preliminar da avaliação do currículo está prevista para o dia 10 de fevereiro, com resultado final previsto pro dia 24 de fevereiro. (G1)