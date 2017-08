Pernambuco adere a protocolo para unificar ações de combate e julgamento de feminicídios

Buscando alinhar os procedimentos de diferentes órgãos para dar respostas mais eficazes aos crimes de feminicídio no estado, Pernambuco vai instituir um protocolo para criar diretrizes de atendimento às famílias das vítimas e de apuração e julgamento dos crimes. Após o primeiro encontro, nessa segunda-feira (14), para definir as medidas a serem implementadas, a Secretaria da Mulher de Pernambuco espera adotar as ações integradas em até seis meses.

“Esse passo é importante para que o estado possa avançar e ampliar a resposta dos serviços de investigação dos crimes, além buscar minimizar a violência e fomentar a cultura de paz”, destaca a secretária da Mulher de Pernambuco, Silvia Cordeiro. Ela ressalta, ainda, que as diretrizes não são impostas pelo poder executivo estadual, mas são uma forma de unificar os serviços e de otimizar os trabalhos feitos no âmbito judicial, além do apoio dado à família das vítimas.

Os procedimentos a serem adotados no estado tomam como base o Modelo de Protocolo Latino-Americano de Investigação de Mortes Violentas de Mulheres por Razões de Gênero, elaborado por pesquisadores e ativistas da ONU Mulheres. De acordo com a titular da secretaria da Mulher, Pernambuco não estava entre os cinco estados escolhidos pela entidade para a implementação dos procedimentos, mas o auxílio da ONU foi solicitado para buscar minimizar o crime no estado e conscientizar a sociedade sobre o problema.

“A ideia é fazer com que as pessoas compreendam que o feminicídio não é um crime passional e que acontece pela condição de ser mulher. Esse protocolo é orientador para que o estado possa contribuir para a reparação desse tipo de crime”, ressalta Silvia Cordeiro.

Na tarde desta segunda (14), estiveram reunidos, no Bairro do Recife, no Centro da capital, representantes de órgãos e secretarias estaduais, como o Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e Secretaria de Defesa Social para discutir a implementação das orientações. Segundo a Secretaria da Mulher de Pernambuco, há um cronograma de trabalho para adotar as medidas, cujos prazos são fiscalizados pela ONU Mulheres. “Não se trata de ensinar juízes, promotores e delegados a fazerem suas tarefas, mas sim de alinhar os procedimentos em vários âmbitos para que esse crime seja devidamente apurado, punido e para que os filhos e filhas órfãos dessas mulheres sejam acolhidos pelo estado”, explica a secretária da Mulher. (G1)