Pernambuco: dos 380 homicídios registrados em junho, 27,6% têm relação com tráfico de drogas

Listado como o segundo maior responsável pelo índice de homicídios no mês de junho, o acerto de contas contabilizou 88 mortes. Ele só fica na frente dos 65 óbitos oriundos de conflitos. Em junho, a polícia apreendeu 233 armas e cumpriu 432 mandados de prisão, além da apreensão de 453 menores por atos infracionais.

Os dados foram publicados no Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social do estado no dia 15 deste mês, mas só divulgados nesta terça-feira (18). O quantitativo de 380 homicídios é 14,4% maior em comparação a junho de 2016, quando foram registrados 332 assassinatos no território pernambucano.

No final de junho, teve início a gestão do novo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua, que assumiu a pasta depois que o ex-secretário, Angelo Gioia, pediu demissão do cargo por motivos pessoais. De acordo com Pádua, houve estabilização no número de ocorrências como roubos a ônibus, agências bancárias, arrombamentos de caixas eletrônicas e assaltos a carros- fortes, registradas em Pernambuco no mês de junho em relação ao mês de maio.