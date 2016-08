Pernambuco é o único do Nordeste a reduzir homicídios por armas de fogo

Pernambuco é o único estado da região Nordeste que reduziu o número de homicídios por armas de fogo entre os anos de 2004 e 2014. Nessa década, a diminuição foi de 24,6%, passando de 3.344 mortes por esse tipo de crime para 2.522 casos registrados em território pernambucano. É o que revela o Mapa da Violência 2016, divulgado nesta quinta-feira (25).

No Brasil, apenas outros três estados também conseguiram diminuir o total de homicídios por armas de fogos no período citado: Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa redução verificada em Pernambuco coloca o estado na contramão do Nordeste e do país no que se refere ao total de homicídios por armas de fogo.

O aumento regional registrado na mesma década foi de 123,7%, enquanto o nacional foi de 23,7%. Pernambuco também diminuiu em 59% a taxa de homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. O estado, que ocupava o 2º lugar no ranking brasileiro com índice de 46,6 mortes em 2000, ocupa agora a 10ª posição, com taxa de 27,5 homicídios desse tipo.

O Recife também apresentou uma diminuição no número de homicídios por armas de fogo. A capital reduziu de 1.147 casos (em 2004) para 554 mortes (em 2014), o que equivale a uma queda de 51,7%. Com relação à taxa desse tipo de homicídio por grupo de 100 mil habitantes, a redução foi de 54% no Recife, que abandonou a liderança do ranking nacional e caiu para a 13ª posição. A capital pernambucana foi a única do Nordeste a diminuir esse índice – em toda a região a taxa aumentou 89,2%.

O estudo traz ainda uma lista das 150 cidades com mais de 10 mil habitantes que possuem as maiores taxas médias de homicídios por arma de fogo entre 2012 e 2014. Quatro municípios pernambucanos integram a relação, sendo dois na Região Metropolitana do Recife — Cabo de Santo Agostinho, na 49ª posição; e Itamaracá, no 107º lugar — e dois na Zona da Mata: Rio Formoso, na 114ª posição; e Lagoa de Itaenga, no 132º lugar.

Vítimas

Elaborado pelo professor e sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, diretor de pesquisa do Instituto Sangari e coordenador da Área de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais, o levantamento mostra também informações sobre as vítimas desses homicídios por arma de fogo. Em Pernambuco, no ano de 2014, 94,5% delas eram do sexo masculino: foram 2.381 homens mortos contra 138 mulheres. A média estadual é bastante semelhante à regional (94,9%) e à nacional (94,4%).

Com relação às faixas etárias, a maior parte dos homicídios por arma de fogo em Pernambuco no ano de 2014 vitimou pessoas com idade entre 15 e 29 anos (1.530 casos) e entre 30 e 59 anos (863 mortes). No referido ano, o estado teve ainda 75 vítimas maiores de 60 anos e 29 menores de 14 anos assassinados a tiros. Quanto à cor, a maioria das vítimas desse tipo de crime em 2014 foi pessoas negras: taxa de 35,6 a cada grupo de 100 mil habitantes contra 9,1 dos brancos. (G1)