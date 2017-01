Pernambuco emite alerta para doença misteriosa que deixa a urina preta

Diante dos casos da doença misteriosa que atinge a Bahia e o Ceará, estados que fazem divisa com Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) emitiu um alerta às unidades médicas. Elas deverão notificar e investigar, em até 24h, quaisquer casos que apresentem dor muscular extrema, insuficiência renal e urina de cor preta, assim como características clínicas semelhantes.

Até o momento, duas pessoas morreram com suspeita de ter contraído a doença, na Bahia. Outras 53, incluindo doentes do Ceará, registraram sintomas parecidos: dores musculares que começam no pescoço e irradiam para o resto do corpo, além da urina escura.