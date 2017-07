Pernambuco ganha mais seis patrimônios vivos e passa a ter 51 titulados

O Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco (CEPPC) elegeu, nessa quinta-feira (13), seis novos patrimônios vivos no estado. Entre os eleitos, estão a parteira tradicional Maria dos Prazeres; o Mestre Chocho, representante do choro em Pernambuco; o fundador do Balé Popular do Recife, André Madureira; o ator José Pimentel; a manifestação cultural Reisado Inhanhum e a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Pernambuco, a escolha foi feita desde o mês de julho, com a realização de audiências públicas após a análise dos candidatos realizada pela Unidade de Patrimônio Imaterial da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Com os seis novos eleitos, Pernambuco passa a somar 51 titulados. A titulação será entregue no dia 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Histórico, durante cerimônia no Teatro de Santa Isabel, na área central do Recife. Na ocasião, também acontece a 2ª edição do Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, que visa valorizar iniciativas que promovem a cultura pernambucana. Confira quem são os eleitos: Maria dos Prazeres

Primeira presidente da Associação das Parteiras Tradicionais e Hospitalares de Jaboatão dos Guararapes, fundada em 1994, Maria dos Prazeres é responsável pela realização de mais de cinco mil partos. O trabalho dela na organização auxiliou a formação de um inventário e o reconhecimento oficial das práticas tradicionais de obstetrícia.

Mestre Chocho

Com 90 anos de idade e 70 de carreira, Otaviano do Monte, conhecido como Mestre Chocho, é um dos maiores representantes do choro em Pernambuco, como intérprete e compositor.

André Madureira

Fundador, diretor e coreógrafo do Balé Popular do Recife, grupo que originou o segmento de dança popular cênica no estado. Em mais de 25 anos à frente do grupo, ele criou um método de dança denominado ‘brasílica’ e um banco de passos, que permite a ampliação da divulgação dos folguedos nordestinos.

José Pimentel

Conhecido pela montagem ao ar livre da Paixão de Cristo no Recife, o ator, autor e diretor ganhou destaque por interpretar Jesus por mais de três décadas no espetáculo.

Reisado Inhanhum

Associado ao município de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão pernambucano, o Reisado Inhanhum é uma tradição que tem as primeiras atividades relacionadas às festas de Santos Reis que acontecem desde o século XVIII, na comunidade Quilombola de Inhanhum. Nos últimos dez anos, a tradição contribui para a valorização e divulgação do reisado.

Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo

Integrante da Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco, o grupo tem mais de 50 anos de fundação e realiza oficinas de inclusão digital, canto coral e aulas de pífano. A Sociedade gere o Museu Olímpio Bonald de Bacamarte, no Cabo de Santo Agostinho, e organiza a Missa dos Bacamarteiros. (G1)