Pernambuco registra 2,7 mil novos empregos em junho, segundo Caged

No mês de junho, Pernambuco gerou 2.726 empregos a mais do que o número de demissões em todo o estado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nessa segunda-feira (17). De acordo com o Ministério do Trabalho, esse foi o primeiro resultado positivo do saldo de empregos formais para o referido mês desde 2015, já que, no mesmo período de 2016, houve o fechamento de 2,8 mil postos e, em 2015, 6,3 mil empregos foram extintos.