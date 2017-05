Pernambuco registra aumento de 22% no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tiveram um aumento de 22%, nos primeiros meses de 2107, quando comparados com os do ano passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 22 de abril, foram 537 registros da doença. Em 2016, houve 439 ocorrências. Faltando dois dias para o Dia D da campanha de vacinação, até o momento, 511.496 pessoas foram imunizadas, de um total de mais de 2,3 milhões de pernambucanos. Ou seja, 21,9% do público alvo.