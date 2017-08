Pernambuco registra média de 14,4 assassinatos por dia em julho de 2017

Uma das estratégias da Secretaria de Defesa Social para minimizar a crescente no número de homicídios no estado é a ampliação do efetivo e renovação e aumento de viaturas destinadas às polícias. Durante a entrega de 83 viaturas no dia 31 de julho, o governador do estado, Paulo Câmara, afirmou que, diferentemente do Rio de Janeiro, Pernambuco tem uma segurança profissional, com pessoas responsáveis, para justificar a recusa da convocação de Forças Armadas para reforçar a segurança. (G1)