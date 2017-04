Pernambuco seleciona até 800 policiais aposentados para trabalhar em delegacias

As delegacias de Polícia Civil localizadas no Recife, na Região Metropolitana, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão de Pernambuco contarão com o retorno de até 800 policiais aposentados, que voltarão à ativa para desempenhar funções administrativas nas unidades. Os interessados em participar do processo seletivo da Secretaria de Defesa Social (SDS) podem se inscrever até amanhã (07).

De acordo com o subchefe da Polícia Civil de Pernambuco, delegado Charles Gultiergue, o objetivo da medida é reforçar as equipes de investigação policial. “Esses policiais civis aposentados há mais de seis meses vão trabalhar prioritariamente na permanência das unidades para liberar os policiais da ativa para a investigação e compor as equipes que atuam nas ruas”, explicou.

Os aposentados selecionados vão ocupar os cargos de comissário, agente e escrivão de polícia. “Eles vão registrar Boletim de Ocorrência, atender o público, cuidar da segurança da delegacia, levar documentos para outros órgãos, entre outras funções administrativas”, elencou o delegado.

A expectativa da SDS é que os aposentados selecionados comecem a atuar no início de maio. “Antes eles vão passar por atendimento na Junta Médica para ter a aptidão confirmada, além de passar por capacitações para atendimento ao público, segurança interna e também de informática para o registro de Boletim de Ocorrência”, afirmou Gultiergue.

Segundo o edital do processo seletivo, publicado no Boletim Geral da SDS da terça-feira (4), a remuneração mensal oferecida é de R$ 1,8 mil, além de vale-refeição no valor de R$ 246,40, diárias para as situações de viagens a trabalho, férias remuneradas e abono natalino. A jornada de trabalho será de oito horas diárias ou quarenta horas semanais.

Inscrições

A ficha de inscrição está disponível na internet e deve ser entregue devidamente preenchida na Unidade de Capacitação e Desenvolvimento, na Rua Tabira, 208, na Boa Vista, na área central do Recife, ou digitalizada e encaminhada para o e-mail [email protected] até a sexta-feira (7). As inscrições presenciais devem ser feitas no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: original e cópia da carteira funcional e da CNH válida; original e cópia do porte de arma em dia; comprovante de regularidade junto à Justiça Eleitoral; original e fotocópia do comprovante de residência; e currículo. (G1)