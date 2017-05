Pernambuco tem 5 mil pontos de vacinação no Dia D da campanha contra a influenza

Esse sábado (13) foi o Dia D da campanha de vacinação contra a influenza. Em todos os municípios pernambucanos, os postos de saúde estarão abertos para atender os grupos prioritários. Até a quinta-feira (11), 637.742 mil pessoas (27,37%) foram imunizadas no estado. Mais de 1,6 milhão ainda precisam tomar a vacina, que protege contra as influenzas A (H1N1), A (H3N2) e B e tem um ano de validade. Cerca de 5 mil pontos de vacinação, entre unidades de saúde e postos volantes, estão disponíveis em Pernambuco.

A campanha segue até o dia 26 de maio. Quem tomou no ano passado e continua dentro dos grupos prioritários também deve ser imunizado. Não deve tomar a vacina quem está com febre. Pessoas com história de alergia a ovo, que apresentem apenas urticária após a exposição, podem receber a vacina da influenza mediante adoção de medidas de segurança. A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores, bem como a qualquer componente da vacina ou alergia comprovada grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.