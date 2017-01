Pernambuco terá mais 1.500 policiais nas ruas a partir de agosto

Em coletiva de imprensa realizada nessa quarta-feira (04), o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, o coronel Carlos D’Albuquerque, anunciou que os 1.500 aprovados no concurso da PM irão iniciar, no dia 16 de janeiro, o curso de formação da categoria. A expectativa é de que esses novos profissionais possam atuar nas ruas a partir de agosto, após a conclusão desse treinamento.

Ainda de acordo com o coronel D’Albuquerque, outras 1.500 pessoas estão entre os aprovados do concurso, e poderão ser convocados depois. Ele ainda garantiu que, até janeiro de 2018, 1.600 novas viaturas estarão nas ruas.

Negociações com Governo do Estado sem prazo para acabar

A coletiva foi realizada após uma reunião entre o comando da Polícia Militar de Pernambuco com representantes do Governo do Estado. Na ocasião, a PM apresentou os números de sua proposta para o aumento no valor das horas extras da categoria. Os representantes do Estado na reunião foram os secretários de Administração, Milton Coelho; de Defesa Social, Angelo Fernandes Gioia; e de Plenejamento e Gestão, Marcio Stefanni; além de técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Ainda de acordo com o coronel D’Albuquerque, não há um prazo para o término das negociações entre os militares e o governo. Uma nova rodada de negociações deverá ser realizada na quinta-feira (5), quando os números apresentados na reunião desta quarta serão novamente debatidos.

Sem acordo, a Polícia Militar deverá prosseguir com a Operação Padrão, quando os policiais não aceitam participar das PJes (Programa de Jornada Extra), diminuindo a presença do efetivo nas ruas de Pernambuco. Para garantir a segurança da população, o coronel afirmou que as férias dos PMs foram canceladas em janeiro e as escalas, reestruturadas. A Operação Padrão da PM irá completar 30 dias nesta quinta-feira (05).

