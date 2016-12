Pernambuco vai implantar mais 38 escolas em tempo integral. Serra Talhada foi contemplada

O Governo de Pernambuco e o Ministério da Educação (MEC) anunciaram, nesta quinta-feira (29), a implantação de 38 novas escolas em tempo integral na rede pública de ensino. Ao todo, são 36 novas escolas, em parceria com o Governo Federal, e outras duas novas instituições que estão dentro de um novo projeto estadual na área de educação integral. As escolas foram escolhidas após aprovação do Termo de Adesão enviado ao MEC pela Secretaria Estadual de Educação.

Atualmente, Pernambuco já conta com 335 escolas na modalidade integral, sendo 35 técnicas. Com as medidas, serão abertas oito mil novas vagas no ensino médio no estado. Ao todo, R$ 200 milhões foram liberados pelo MEC para a implementação.

“Queremos que a escola pública tenha a mesma qualidade da escola privada. Apesar que Pernambuco, tem hoje, a menor diferença de ensino que é dado na escola privada e na escola pública”, ponderou o governador Paulo Câmara.

O ministro Mendonça Filho foi ao Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, no Recife, para assinar a liberação junto ao governador Paulo Câmara e o secretário estadual de Educação, Frederico Amâncio.

Mendonça acredita que a escola em tempo não só prepara melhor o aluno como também o afasta da violência. Ele comunicou, ainda, que, se for preciso, haverá aumento no número de professores. “Se houver necessidade, haverá um suporte do governo federal para a ampliação do quadro de professores. Nós já estamos prevendo, inclusive, apoio para o fortalecimento em termo de contratação de professores em Pernambuco e em todo o país”, anunciou. Para o secretário de Educação, o ensino integral ajuda a aumentar não somente o índice dos alunos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), mas prepara melhor para o Exame Nacional do Ensino Médio. “Pernambuco é o país com o mais alto índice no Ideb e foi o primeiro estado a implantar o modelo integral de ensino. Isso tudo é em consonância com o que já acontece no exterior”, disse Frederico. As 36 escolas que passarão a funcionar em regime de tempo integral estão em 27 municípios, desde o Grande Recife à Zona da Mata e Agreste, até o Sertão. São eles: Recife; Paulista; Camaragibe; Jaboatão dos Guararapes; São Lourenço da Mata; Ipojuca; Carpina; Goiana; Timbaúba; Nazaré da Mata; Vicência; Barreiros; Palmares; Bezerros; Gravatá; Caruaru; Belo Jardim; Buíque; Afogados da Ingazeira; Tuparetama; Serra Talhada; Salgueiro; Belém do São Francisco; Floresta; Petrolândia; Petrolina e Araripina. Para as duas escolas que serão convertidas em tempo integral, já existe um projeto piloto, funcionando, no município de Olinda, e serão contempladas mais uma escola em Paulista e outra em Igarassu. (G1)