Personal trainer de 27 anos é morto durante tentativa de assalto, no Sertão de PE

Um personal trainer, de 27 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, na noite do último sábado (5), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na Rua Imperial, no bairro Vila Eduardo, Zona Leste da cidade. Até o momento nenhum suspeito foi preso. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Ouro Preto, Zona Oeste de Petrolina.