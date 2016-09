Pesquisa divulga ranking de candidatos a vereadores em Serra Talhada

O Instituto Múltipla, em pesquisa contratada pelo blog, aferiu as intenções de voto para a Câmara de Vereadores de Serra Talhada. De acordo com a pesquisa realizada no último dia 3, caiu para 42,66% o número de serra-talhadenses que dizem ainda não sabem em quem vão votar, se comparado com a pesquisa anterior realizada pelo instituto, quando esse número era de quase 50%.

Na liderança continua o candidato Manoel Enfermeiro com 7,66% das intenções de voto, seguido de Dedinha Inácio (4%), Pinheiro do São Miguel (2,66%), Alice Conrado (2,66%), Antônio Rodrigues (2,66%), outros (2,66%), Jaime Inácio (2,33%), Marcos Oliveira (2,33%), Nailson Gomes (2%), Sinézio Rodrigues (2%), Zé Raimundo (2%), Rosimério de Cuca (2%), André Maia (1,66%), Zé Pereira (1,66%), Paulo Melo (1,33%), Sargento Miguel (1,33%), Ronaldo de Dja (1,33%).

Com 1%, Gilson Pereira, Lindomar Diniz, Antonio de Antenor, Doutror Barbosa, Romério do Carro de Som e Vera Gama. Com 0,66%, Edmundo Gaia, China Menezes, Juvenal da Caçamba, Luzia da Cagep, Pessival Gomes, Agenor e Graça Soares. Com 0,33% , Balala, Baiano, Maria, Waldir, Regina, Ana Ferraz, Robinho Gaia, Zé Carlos da Cohab, Marcos da Internet, Ricardo Valões, Toinha Professora, Israel Silveira e Euclides.

Esse cenário geralmente é muito difícil de aferir em pesquisa, inclusive considerando a margem de erro, de 5,7%. Prova disso é que nomes que pontuaram mais na pesquisa anterior trazem outro percentual nesta, à exceção do ponteiro Manoel Enfermeiro.

A pesquisa Múltipla foi realizada nas zonas urbana e rural de Serra Talhada dia 3 de setembro sob o número de registro PE-08691/2016. O intervalo de confiança é de 95% com margem de erro 5,7% para mais ou para menos. O universo de amostra foi composto por 300 entrevistas.

Bairros pesquisados: Tancredo Neves, COHAB 2, COHAB, São Cristovão, Mutirão, CAGEP, José Tomé de Souza Ramos, Universitário, Baixa Renda, Bom Jesus, Borborema, Alto do Bom Jesus, Conjunto Vila Bela, Centro, AABB, Várzea, IPSEP, Alto da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Penha e Caxixola

Localidades rurais: Luanda, Bernardo Vieira, Logradouro, Taupiranga, Varzinha, Caiçarinha da Penha, Santa Rita, Cachoeira, Alegre, Jatobá de Cima, Pilãozinho, Cacimba de Baixo, São Domingos, Fazenda Varginha, Fazenda Pitombeira, Barra, Cacimba Velha, Barra Cabaça, Lagoa do Vicente, Sítio Luanda, Água Branca, Cacimba de Baixo, Serrote Branco, São João dos Gaias, Saco, Boi Morto, Xique Xique, Saco/IPA, Baixio, Assentamento Gilvan Santos, Cachoeira 2, Lemos, São José, Lambedor, Assentamento Virgulino Ferreira, Carnaubinha, Escadinha, Jazido, Irajá, Malhada da Areia, Estreito, Araras, Surubim, Malhada Grande, Serrinha, Serra Vermelha, Ramalhete, Conceição de Cima, Conceição do Meio, Conceição de Baixo, Cacimbinha, São José, Caiçarinha, Assentamento Poço do Serrote, Malhada do Serrote, Fuxica, Santana, Malhada do Juá, Poço Frio, Tapera, Juazeirinho, Poço Escuro, Saco da Roça.

Fonte: Nill Júnior