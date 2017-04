Pesquisadora cria a ‘Umbuzada em Pó’ que possibilita consumo do fruto durante todo ano no Sertão de PE

A umbuzada é um alimento muito apreciado no nordeste brasileiro e a safra do umbu é bem curta e está cada vez mais escassa com a seca. Uma pesquisadora de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, criou a umbuzada em pó, para que o consumo da fruta possa ser feito em todas épocas do ano . A ideia já está sendo patenteada e deve ser lançada no mercado.