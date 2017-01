Pesquisadores americanos e UFPE vão monitorar mosquitos em tempo real

Um grupo de pesquisadores da universidade americana Johns Hopkins (JHU) chega ao Recife na segunda-feira (30). Com a presença dos cientistas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), terá início o planejamento estratégico do VectorWEB Project. A ideia é implantar um sistema de vigilância em áreas infectadas por mosquitos, que serão monitorados em tempo real.

O grupo acredita que a análise da densidade dos vetores contribuíra para a prevenção de doenças relacionadas aos mosquitos, principalmente, o Aedes aegypti. O projeto é financiado pela Usaid-EUA e desenvolvido por um dos centros do Departamento de Engenharia Biomédica da JHU, em parceria com a UFPE. As primeiras ações já começarão na segunda. A metodologia de trabalho será definida junto com pesquisadores da universidade pernambucana.