Petrobras divulga edital de concurso para preencher 954 vagas com salários até R$ 9,7 mil

A Petrobras divulgou, nesta segunda-feira (14), o edital para o preenchimento de 954 vagas nos níveis médio e superior. Dessas, 159 são imediatas e 795 para o cadastro reserva. Os salários variam de R$ 3,6 mil a R$ 9,7 mil. O exame está marcado para o dia 1º de outubro.

As inscrições começam nesta terça-feira (15) e seguem até as 23h59 do dia 4 de setembro, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. As taxas variam de R$ 47 para cargos de nível médio e R$ 67 para as vagas de ensino superior.

Para o nível superior, será aplicada uma prova objetiva de conhecimentos básicos (10 questões de língua portuguesa e 10 de língua inglesa) e de conhecimentos específicos (50 questões). As vagas de nível superior são para médico do trabalho júnior.

Já os candidatos do nível médio farão a prova objetiva de conhecimentos básicos (10 questões de língua Portuguesa e 10 questões de matemática) e mais 40 questões sobre conhecimentos específicos para a vaga escolhida.

As vagas de nível médio são para técnico de enfermagem do trabalho júnior, técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior, técnico de manutenção júnior/caldeiraria, técnico de manutenção júnior/elétrica, técnico de manutenção júnior/instrumentação, técnico de manutenção júnior/mecânica, técnico de operação e técnico de segurança júnior.

As provas serão aplicadas nas capitais Natal, Maceió, Aracaju, Manaus, Rio de Janeiro, Vitória e também nas cidades de Santos, em São Paulo e Macaé, no Rio de Janeiro. O polo de aplicação do exame varia de acordo com a vaga desejada.

O concurso público tem validade de 1 ano e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período.

