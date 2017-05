PF diz que homem preso em Pernambuco é um dos maiores estelionatários de SC

Um homem de 52 anos preso no último dia 26 de abril em Pernambuco – e que é considerado pela Polícia Federal um dos maiores estelionatários de Santa Catarina – era conhecido por ter montado uma rede de “laranjas” em Camboriú, no Litoral Norte, onde morou por anos antes de se mudar para o Nordeste. Ele é acusado de aplicar golpes, especialmente junto à Caixa Econômica Federal e ao INSS.

De acordo com a PF, o homem, cujo nome não foi divulgado, é conhecido como “Beto” ou “Betinho” e foi preso várias vezes. Ele estava em liberdade provisória, mas foi condenado pela Vara Federal Criminal de Blumenau a 48 anos de prisão em regime fechado. Com isso, acabou se tornando foragido.

“Betinho”, segundo a PF, passou a atuar no Sertão pernambucano, onde havia montado uma nova rede de “laranjas” e vinha sendo monitorado. De acordo com a PF, a associação criminosa já havia roubado mais de R$ 215 mil de contas do FGTS, em um esquema que clonava cartões para sacar o dinheiro.