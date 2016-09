PF flagra mulher com cocaína em pacotes de descolorante de cabelo em PE

A Polícia Federal em Pernambuco divulgou, na manhã desta terça-feira (20), a prisão de uma doméstica paraense que foi flagrada no Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre com um quilo de cocaína. A mulher tentava embarcar para Cabo Verde, na África, com a droga escondida em embalagens de produto para descolorir o cabelo. Este mês, a PF também encontrou o entorpecente diluído em cachaça, xampu e produto para higiene bucal.

A paraense, de 34 anos, foi detida no sábado (17). Ela informou aos agentes federais que a proposta para atuar como ‘mula’, pessoas que carregam drogas’, foi feita durante uma viagem a São Paulo. Lá, conheceu uma mulher em um salão de beleza e combinou de pegar 12 pacotes com a cocaína. No país africano, o entorpecente seria entregue a um taxista, logo depois de desembarcar no aeroporto.

A mulher detida disse aos agentes federais em Pernambuco que a pessoa que fez o contato no salão de beleza tinha sotaque estrangeiro. Confirmou ter recebido uma oferta de € 300 para custeio das despesas. Ela também foi flagrada com passagens aéreas, um celular, passaporte e notas de euros, numa quantia equivalente a R$ 1.100 .

A captura ocorreu durante juma fiscalização de rotina. A paraense não soube explicar os motivos da viagem a Cabo Verde. Também não tinham informações precisas sobre o que estava fazendo no Recife, antes de seguir para a África. Após a localização das embalagens, ela não disse onde tinha comprado os produtos nem apresentou notas fiscais. Os pacotes acabaram sendo abertos e o narcoteste teve resultado positivo para cocaína.

.A paraense poderá pegar penas que variam de cinco a 20 anos de reclusão. Após a autuação, a presa realizou exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML). Em seguida, foi encaminhada para a audiência de custódia e, posteriormente, conduzida à Colônia Penal Feminina, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

Esta é a 5ª apreensão de drogas realizada no Aeroporto dos Guararapes/Gilberto Freyre neste ano. Ao todo, cinco pessoas foram presas. A PF retirou de circulação 13 quilos de haxixe e 9,3 quilos de cocaína. Em 2015 houve apenas uma apreensão de drogas no terminal, com duas pessoas presas, com 10, 6 quilos de cocaína. (G1)