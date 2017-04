PF prende dois homens em Pernambuco em operação contra pornografia infantil e pedofilia

A Polícia Federal (PF) prendeu dois homens em Pernambuco durante a ‘Operação Acervo Proibido’, realizada também em outros nove estados e no Distrito Federal. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, onde foi preso um suspeito de produzir e distribuir arquivos de pornografia infantil, e no município de Cabrobó, no Sertão do estado, local em que foi preso um suspeito de estuprar a filha de oito anos.