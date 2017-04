Pipeiros param de distribuir água em 7 cidades do Sertão de Pernambuco por atraso nos pagamentos

Há cerca três meses quase 80 motoristas de carros-pipa, que distribuem água para sete municípios do Sertão de Pernambuco, estão sem receber os pagamentos da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe). Com isso, o abastecimento de água é prejudicado nas comunidades rurais.

Moradores do Assentamento Abreu e Lima, em Lagoa Grande, estão sem receber a água. O trabalhador rural, Francisco Elizeu Macedo, está com a cisterna quase vazia. A última vez que o reservatório foi abastecido foi no mês de novembro do ano passado. “A gente vive na calamidade, porque ninguém tem água e quando posso comprar água compro um pipa da água, quando não posso fico carregando uma aguinha de uma carroça de burro, lá daquelas valetas que tem água lá em baixo”.