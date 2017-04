PM e Conselho Tutelar encontram quatro crianças abandonadas, no Agreste de PE

Quatro crianças foram encontradas em situação de abandono em uma residência na noite desse domingo (23) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, elas têm 12, 5, 1 anos e 5 meses e estavam sozinhas em uma casa na rua Indiano, no bairro do Salgado. O Conselho Tutelar também participou da ação.