PMs envolvidos em morte causada por tiro de bala de borracha em PE se tornam réus em processo

Os dois policiais militares envolvidos na morte de um jovem, provocada por ferimentos causados por um tiro de bala de borracha, desferido durante um protesto, este ano, na Zona da Mata de Pernambuco, se tornaram réus no processo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou, nessa segunda-feira (17), que o Judiciário acatou a denúncia do Ministério Público (MPPE) contra o capitão e o soldado. Eles foram enquadrados por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

O crime ocorreu em 17 de março, em Itambé, distante 92 quilômetros da capital pernambucana. Edvaldo da Silva Alves, 19 anos, teve uma veia da coxa atingida por uma bala de borracha. Ele passou 24 dias internado no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, no Grande Recife. O rapaz morreu em abril, devido a uma infecção generalizada.

De acordo com o TJPE, ainda não há data para a realização do julgamento. A decisão do tribunal de acatar a denúncia do MPPE saiu na quinta-feira (13). No dia seguinte, os mandados de citação da defesa dos réus foram expedidos.

A denúncia foi feita em 13 de junho deste ano. O MPPE entendeu que houve dolo eventual, quando os autores do crime assumem a responsabilidade ao praticar o ato. No dia 2 do mesmo mês, a Polícia Civil divulgou o indiciamento por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A mudança foi justificada pelo MPPE, que entendeu a gravidade nas ações dos PMs.

Outros dois policiais militares também são mencionados no processo. De acordo com o texto, eles estavam no momento do crime e responderão por omissão em face da conduta de tortura.

Denúncia

De acordo com o MPPE, a atuação policial durante o protesto dos moradores de Itambé foi “atrapalhada” e “lamentável”. Ainda segundo a promotoria, o policial responsável pelo disparo “optou equivocadamente por uma ação que, sem a menor sombra de dúvidas, causaria uma lesão corporal desnecessária à vítima”.

O MPPE explicou, na época da divulgação da denúncia, que houve dolo eventual porque “os policiais, ao empregarem a arma de bala de borracha fazendo disparo mais próximo do que a distância recomendada (20 metros do alvo), assumiram o risco do resultado que eventualmente ocorreu”.

O texto ainda destaca que os “agentes também não seguiram o protocolo de uso diferenciado da força, que prevê o uso de força não letal apenas em caso de atitude agressiva contra os PMs ou outras pessoas, o que não ocorreu na ocasião, segundo os autos”.

Além da denúncia de homicídio simples por dolo eventual, o capitão da PM que comandou a ação também foi denunciado por prática de tortura. Esse segundo crime pode acarretar de dois a oito anos de prisão, com acréscimo de um sexto a um terço da pena, por se tratar de um agente público. Se condenado na justiça, perde, ainda, a função pública.

Consequências

Os PM foram denunciados foram retirados das ruas e, por enquanto, cumprem funções administrativas na PM. A capacitação da tropa para ações com utilização de armas não letais é alvo de inquérito instaurado pelo MInistério Público de Pernambuco (MPPE). O capitão também foi indiciado por abuso de autoridade, por causa de agressões físicas à vítima, filmadas por testemunhas.

