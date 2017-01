Polícia anuncia resultado de inquérito da morte da serra-talhadense Anne Mourato, após quase um ano

O hotel, conforme a Polícia Civil de Pernambuco, também não cumpria as normas de segurança exigidas. Não havia, por exemplo, placas indicando a mudança de profundidade, guarda-vidas e materiais de primeiros socorros, além de medicamentos para reanimação, como adrenalina.

Ao todo, segundo o perito Sérgio Almeida, o hotel descumpriu duas leis estaduais, seis normas técnicas, três leis municipais e um decreto. Desobedecendo mais uma norma, o hotel teria que colocar uma rede de proteção ao desativar a área da piscina.

“Ele [hotel] deveria ter posto rede ou gradil de proteção para que ninguém pudesse adentrar na piscina. Todas as falhas tiveram sua parcela de culpa nas mortes”, explicou o perito, ao pedir uma fiscalização mais severa em ambientes com piscina coletiva.

Casos

No dia 6 de março de 2016, o turista paulista Bruno Guilherme Ribeiro, de 22 anos, morreu afogado na piscina do hotel. A polícia acredita que o óbito tenha ocorrido entre às 17h40 e 18h40, quando o corpo foi encontrado.

Durante as investigações, foi constatado que ele não sabia nadar. Uma prima teria conversado com a vítima horas antes da morte e pedido cuidado por estar sozinho no local.

Pouco tempo depois, no dia 23, a funcionária da prefeitura do Recife Anne Trindade Brasil, 31 anos, foi achada quase sem vida, por hóspedes, às 18h30. Um médico, que estava no local, tentou reanimá-la, mas a vítima não resistiu e morreu na área da piscina. Ambas as mortes ocorreram em um horário que a piscina já deveria estar desativada. A polícia realizou, ao todo, cinco perícias no lugar.