Polícia apreende 600 quilos de maconha no Sertão de Pernambuco

A Polícia Federal (PF) divulgou, nessa segunda-feira (29), o resultado da Operação Cânhamo, que resultou na apreensão de mais de meia tonelada de maconha, nas cidades de Orocó e Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Na ação, que contou com apoio de policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) foram erradicados ainda mais de 53 mil pés da droga. Ninguém foi preso.

A operação foi deflagada na sexta-feira (26). Ao todo foram erradicados 53.296 pés de maconha, 20 plantios e 600 quilos do entorpecente pronto para venda foram apreendidos. Todo o material foi localizado em uma ilha do Rio São Francisco. No local, a polícia achou um acampamento, utilizado pelos cultivadores e um sistema de irrigação mecanizada, que foi removido.

De acordo com a Polícia Federal, este tipo de ação é realizada para identificar os plantios que não são localizados durante as quatro grandes operações realizadas pela PF ao longo do ano. As ações contribuem para chegar até os cultivadores e que os presos possam apontar os financiadores dos plantios.

A maconha apreendida abasteceria os pontos de venda de droga de Pernambuco e de outros estados do Nordeste (G1)