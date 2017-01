Polícia apreende armas de fogo na zona rural de Serra Talhada

O 14º BPM deu início na manhã dessa sexta-feira (20), por volta das 06h00, sob o comando do Capitão PM Fabiano – Comandante da 1ª companhia do 14º BPM, uma operação conjunta na área do 14ºBPM envolvendo Agentes de Inteligência do Núcleo do Sertão-2 (NIS-2/14ºBPM), Malhas da Lei/14ºBPM, ROCAM/14ºBPM, BEPI, GATI/14ºBPM, ROCAM/14ºBPM e Guarnições Táticas da Operação Polígono/14ºBPM.

De acordo com a Polícia Militar, a ção foi desencadeada para dar cumprimento a vários Mandados de Busca e Apreensão, na área urbana e rural do município de Serra Talhada, expedidos pelo excelentíssimo Sr. Juiz de Direito da Comarca de Serra Talhada, Dr. Marcus Cesar Sarmento Gadelha.

Durante a Operação, um dos mandados, em desfavor do imputado o Sr. F. A. S., 58 anos, casado, agricultor, residente na Fazenda Pau Branco, Zona Rural de Serra Talhada-PE, foi localizada em um quarto embaixo da cama uma espingarda ROSSI, CAL 28, o imputado assumiu a posse da arma, sendo apresentado à Delegacia de Policia local para que fossem tomadas as devidas providências. Em cumprimento a outro mandado em desfavor do imputado o Sr. E. P. F. E., 21 anos, solteiro, estudante; residente no Sitio Canafista, Zona Rural, foi localizado uma espingarda ROSSI, CAL 36 e uma espingarda BOITE, cal 20 e alguns cartuchos das referidas armas. Também encontrava se na residência a pessoa de J.P.S.A., 25 anos, solteiro, agricultor, ambos os imputados e o material apreendido foram conduzidos e apresentados a Delegacia de Policia civil local para que fossem tomadas as devidas providências.

Via Nayn Neto