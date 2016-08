Polícia apreende armas e munições na zona rural de Serra Talhada

Imagem ilustrativa

Após receber denúncia através do efetivo Malhas da Lei/14º BPM e NIS-2, Policiais militares da equipe GATI/14º BPM e BEPI/CIOSAC se deslocaram até o Sítio Pilãozinho, zona rural de Serra Talhada-PE, onde foi informado que o imputado J. A. B. da S., 24 anos, possuía arma de fogo e que era visto constantemente com a referida arma, assustando os moradores daquela localidade. Chegando à residência do imputado, foi-lhe indagado sobre a citada arma, o qual confirmou que possuía duas espingardas soca-soca, e voluntariamente entregou as armas ao policiamento.

Ainda foi apreendido material para recarga ( 02 caixas de espoleta, um recipiente com pólvora, 02 sacolinhas com chumbo e um braço para armazenamento e transporte do material). O imputado com os materiais foram encaminhados a DPC local, onde foi autuado em flagrante delito.