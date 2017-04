Polícia apreende drogas, armas, celulares e bebida alcoólica na cadeia de Serra Talhada

Celulares, armas artesanais, drogas e bebida alcoólica foram apreendidos na manhã dessa sexta-feira (07), após a Operação “Pente Fino” realizada na Cadeia Pública de Serra Talhada-PE.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um total de quatro celas e o pátio externo foram revistadas. Participaram da operação, equipes das GT´s 01 e 02, GATI, ROCAM e mais três policiais civis.

Segundo a PM, ao chegarem na cadeia pública, por volta das 08h40, foram informados que um dos detentos conhecido por “Satanás”, estava causando tumulto, como já era de costume, e de posse de um canivete semiautomático, tentou, sem êxito, contra a vida de um companheiro de cela.

Após buscas nas celas foram apreendidos na cela 02: um aparelho celular, uma pedra de crack, escondida dentro de um cabo de escova de cabelos e uma faca artesanal. Na cela 03: um aparelho celular e mais dois carregadores de celulares; uma faca de serra (cabo azul), dois eixos de ventiladores, dois chunchos improvisados em carcaças de isqueiros, um carregador de celular acondicionado em uma parte de carteira de cigarro, uma lata de verniz, dois parafusos e mais um pedaço de metal entortado medindo cerca de 12 cm e cerca de 10 gramas de sementes de maconha.

Na cela 04: foram encontrados uma pequena porção de maconha pronta para o consumo e uma porção de uma substância em pó umidificado de cor amarelada.

Ainda dentro da cadeia, já no pátio externo: uma garrafa pet, com cerca de dois litros de bebida alcoólica, que havia sido arremessada por cima do muro lateral da cadeia e estava amarrada com uma corda de seda presa em uma parte metálica de ventilador o qual servia de içada.

Todo o material apreendido foi encaminha para a 21º Delegacia Seccional de Polícia Civil de Serra Talhada, onde será adotada as medidas legais cabíveis para punição dos envolvidos.

De Nayn Neto