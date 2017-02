Polícia apreende mais drogas na cadeia pública de Serra Talhada

Policiais Militares lotados no 14º BPM, integrantes da Operação Poligono, CECOP, Rondas Ostensivas com apoio de Motocicletas (ROCAM) e o Grupo de Ações Táticas Itinerantes (GATI), executaram uma ação preventiva na noite dessa segunda-feira (06) e durante uma revista de rotina na cadeia pública de Serra Talhada-PE, encontraram no interior da cela 04, em posse dos detentos uma grande quantidade de materiais ilícitos, a PM apreendeu 78 (setenta e oito) ¨poronga¨ de maconha, 06 (seis) tabletes pequeno de maconha, 01 (uma) faca peixeira, 01 (um) punhal, 01 (um) celular da marca LG, 03 (três) cachimbos artesanais e ainda mais 04 (quatro) carregadores para celular.

Todo material foi encaminhado á Delegacia de Policia Civil local para que fossem adotadas as providências legais cabíveis.