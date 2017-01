Polícia Civil deflagra ação contra bando suspeito de explodir bancos em Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), uma ação para desarticular uma quadrilha acusada de participar de explosões em agências bancárias. A ‘Operação Sem Divisas’, a primeira de 2017, prevê o cumprimento de 45 mandados, sendo 16 de prisão temporária, três de condução coercitiva, além de 26 de busca e apreensão. O grupo também é apontado como responsável por roubos e tentativas de homicídio.

Dos mandados de prisão decretados, três serão cumpridos contra alvos que atualmente estão no sistema penitenciário. As ordens foram expedidas pelo Juiz da Comarca de Macaparana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

As investigações tiveram início há aproximadamente nove meses e foram efetuadas pela Delegacia de Policia de Roubos e Furtos, do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). Participam da ‘Sem divisas’ 200 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A ação conta com apoio de 45 policiais da Paraíba. (G1)