Polícia Civil deflagra nesta quarta-feira primeira ação de 2017

Segundo a polícia, nessas ações, 32% dos detidos estavam envolvidas em homicídios, 23% com tráfico, 14% com crimes contra a administração pública, 11% roubo, 9% furto e 11% com outros delitos como fraudes em concursos e intolerância esportiva. Desses presos, 16% voltaram para as ruas. (G1)