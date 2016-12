Polícia Civil desencadeia ‘Operação Águia’ em 4 cidades do Sertão de PE

A Polícia Civil desencadeou, nesta quinta-feira (22), a ‘Operação Águia’, nas cidades de Petrolina, Araripina, Trindade e Serrita, todas no Sertão de Pernambuco, além de Marcolândia, no Piauí e em Juazeiro no Norte, no Ceará. A ação faz parte da 38º Operação de Repreensão Qualificada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar.

Os envolvidos são suspeitos de participar de homicídios, roubos, estelionato, tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.

Serão cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão domiciliar. 11 mandados de prisão serão cumpridos dentro do sistema penitenciário e oito contra pessoas em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram há sete meses. Participam da operação 155 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. (G1)