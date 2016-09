Polícia Civil prende acusado de assassinato em Serra Talhada, no Sertão de PE

Um homem identificado com Alexsandro José da Silva, 32 anos, vulgo ‘Dim’, foi preso pela Polícia Civil na tarde dessa terça-feira (20) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Justiça, ele teve envolvimento na morte de Rafael da Silva Santos, ocorrido em junho deste ano, próximo ao ‘Bar do Cavalo’, às margens da PE-365, rodovia que liga Serra Talhada ao município de Triunfo.

Equipes Malhas da Lei da 21ª Delegacia Seccional, juntamente com a 117ª circunscrição de Serra Talhada cumpriram mandado de prisão contra Alexsandro no sítio Juazeirinho, na zona rural. Ele é o segundo acusado preso por envolvimento no crime que vitimou Rafael.