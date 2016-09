Polícia Civil prende acusado de homicídio em Serra Talhada

Na tarde desse sábado (10), por volta das 15h00, Policiais Civis prenderam a pessoa de José Ivan Nunes da Silva. A prisão aconteceu no bairro Caxixola, na cidade de Serra Talhada, no do Pajeú.

Segundo a Polícia Civil, participaram da ação, a Equipe Malhas da Lei e policiais da 177ª Circunscrição de Serra Talhada. Contra o acusado, existia um Mandado de Prisão expedido pelo Juiz Marcus César Sarmento Gadelha, Titular da Vara criminal da Comarca de Serra Talhada-PE, pela prática de um homicídio que vitimou a pessoa de José Vieira de Magalhães Neto, conhecido como ” Tourão”, fato ocorrido no bairro Caxixola, no mês de Janeiro deste Ano.

Após ser dada voz de prisão, o acusado foi apresentado ao Delegado De Platão Dr. Washington Alves Monteiro e, posteriormente, conduzido e recolhido à Cadeia Pública de Serra Talhada-PE, onde ficará à disposição da justiça.

Via Nayn Neto