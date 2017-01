Polícia Civil prende acusado de homicídio em Triunfo, no Sertão de Pernambuco

Na manhã dessa sexta-feira dia (13), Policiais Civis da 181° e 183º Circunscrição, deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de Fagner de Souza Silva. A ordem judicial foi expedida pelo juízo da comarca de Triunfo, nos autos do Processo n° 000365-49. 2016. 8. 17. 1520, pela pratica de homicídio, ocorrido no distrito de Gericó, Zona Rural de Triunfo, no ano passado.

Ao final dos procedimentos da polícia judiciária, o preso foi recolhido a Cadeia de Flores. Participaram da prisão o comissário Ronaldo Inácio, Francisco Diassis, Thony A. Antas, Edilanilton Leite e Egnaldo Feitosa.

Via Nayn Neto