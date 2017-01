Polícia Civil prende acusado do triplo homicídio em Triunfo, no Sertão de PE

Um jovem de 23 anos identificado como Thiago Honorato dos Santos, foi preso nessa quinta-feira (5) suspeito de matar três pessoas de uma mesma família na zona rural de Triunfo, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado em uma igreja onde estava sendo realizada uma missa. A delegada Andreza Gregório informou que o crime teve motivação financeira. “Encontramos documentos que nos deu a entender que o homem cometeu o crime para ficar com o terreno da família, que é próximo ao dele”, detalhou.

O corpo da aposentada de 58 anos foi encontrado no sábado (31), enquanto o do filho dela, de 35, foi localizado na segunda-feira (2) enterrado em uma cacimba. O corpo do marido da aposentada, de 60 anos, foi encontrado na tarde da quinta (5) em uma fossa. A polícia considerava ele foragido e suspeito do crime. Vítimas foram mortas a facadas.

Segundo a delegada, também havia a suspeita de que o vizinho teria cometido os assassinatos.

“Um parente da família, que é policial militar, foi quem ajudou a encontrar o corpo do idoso [marido da aposentada e pai da outra vítima]”, explicou. A terceira vítima estava enterrada próximo da casa onde o suspeito morava.

“O suspeito pretendia ficar com a propriedade que pertencia às vítimas. Ele ainda não foi levado [para nenhuma unidade prisional], aguarda audiência de custódia e deve ser indiciado por ocultação de cadáver”, disse a delegada Andreza. O vizinho da família confessou o crime.

Entenda o caso

Um duplo homicídio foi registrado em Triunfo, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, uma aposentada de 58 anos foi encontrada morta dentro da residência dela, no sítio Mumbaça, na zona rural da cidade. O crime ocorreu na noite da véspera do ano novo.

A segunda vítima, de acordo com informações da Polícia Militar, foi encontrada próximo a casa onde morava, também no sítio. O corpo era do filho da aposentada e estava em uma cacimba. A polícia suspeitava do marido da vítima, um homem de 60 anos, que não havia sido encontrado. Os corpos foram levados para o IML de Caruaru. O caso será investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Triunfo. (G1)

